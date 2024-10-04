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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…
Giriş Tarihi: 04.10.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:30

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. İkinci hafta maçlarının sona ermesinin ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, beklenen sonuçları alamadı. Bunun üzerine EuroClubIndex, Avrupa Ligi'ni kazanma oranlarını güncelledi. İlk belirlenen oranlarda Galatasaray'ın zirveye oynadığı görülürken yeni oranlarda büyük bir değişime rastlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…

İŞTE AVRUPA LİGİ KAZANMA ORANLARI

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…

Tottenham Hotspur | 15.2%

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SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…

Manchester United | 13.2%

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…

Athletic Club | 9.2%

SON DAKİKA HABERLERİ: Avrupa Ligi’nde kupayı alacak takımı belirlediler! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oranında büyük değişim: İkinci hafta sonunda…

Lazio | 9%

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