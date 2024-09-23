Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
07:08
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. VAR'ın devreye girdiği ve 2 penaltının verildiği maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan ve Ali Gültiken verilen hakem ve VAR kararlarıyla ilgil görüşlerini yazdı. Penaltı verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...