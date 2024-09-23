Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

BÜLENT TİMURLENK: BARCELONA HAVASI

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın yedek kadrosuna karşı isabetli şut çekemeyip kalesinde 4 gol gören ve boyunun ölçüsünü alan Eyüpspor, geldiği Süper Lig'de kurduğu kadroyla hiçbir takıma kolay kolay teslim olmayacağını namağlup geçtiği ilk 5 maçta göstermişti. Barcelona'nın havasını koklamış, suyunu içmiş iki teknik adamın kapışması keyifli bir 90 dakika vadediyordu, öyle de oldu.