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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 07:08

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. VAR'ın devreye girdiği ve 2 penaltının verildiği maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Murat Özbostan ve Ali Gültiken verilen hakem ve VAR kararlarıyla ilgil görüşlerini yazdı. Penaltı verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Milot Rashica ile 90+3'üncü dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü ise 64'üncü dakikada yine penaltıdan Emre Akbaba attı

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

VAR'ın devreye girdiği ve 2 penaltının verildiği maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri verilen hakem ve VAR kararlarıyla ilgil görüşlerini yazdı. Penaltı verilen kararlar doğru muydu? İşte o sözler...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

BÜLENT TİMURLENK: BARCELONA HAVASI

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın yedek kadrosuna karşı isabetli şut çekemeyip kalesinde 4 gol gören ve boyunun ölçüsünü alan Eyüpspor, geldiği Süper Lig'de kurduğu kadroyla hiçbir takıma kolay kolay teslim olmayacağını namağlup geçtiği ilk 5 maçta göstermişti. Barcelona'nın havasını koklamış, suyunu içmiş iki teknik adamın kapışması keyifli bir 90 dakika vadediyordu, öyle de oldu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

Geçen hafta 10 kişi kalmış Trabzonspor'a karşı yüzde 80'e varan topa sahip olmayla oynayan ve rakibi çözemeyen Beşiktaş, yüzde 69 ile oyunu kontrol ederken set hücumlarında kalabalık Eyüp savunmasını tek kanatla, Rashica üzerinden aşmaya çalışınca kilidi açmakta zorlandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Eyüpspor maçında verilen penaltılar sonrası olay sözler! Mustafa Çulcu son noktayı koydu...

Mario'nun statik oyunu, iki stoperini rakip yarı sahaya çıkartan ev sahibinin geride bıraktığı büyük boşluklar, Emre Akbaba'nın ezdiği toplar olmasa çok daha fazla tehlike yaşardı ama Arda Turan'ın ekibinin yakaladığı pozisyonlarda kalesinde devleşen Mert vardı.

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