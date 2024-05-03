Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

BEŞİKTAŞ'TA ORTA SAHADA İKİ ÖNEMLİ İSİM YOK

Kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati'nin yanı sıra baldırında gerilme ve kanama olan Gedson ile ağabeyinin cenazesine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Amartey kadroda yer almayacak.