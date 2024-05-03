Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:43
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından zirveden uzak kalan ve teknik direktör konusunda krizler yaşayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda takımın başına yeni bir hoca getirecek olan siyah-beyazlı takımın başkanı Hasan Arat, Almanya'ya çıkarma yaptı. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimlerini gündeme getiren Beşiktaş yeni hocasını buldu. İşte son dakika haberinin detayları...