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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:43

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından zirveden uzak kalan ve teknik direktör konusunda krizler yaşayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda takımın başına yeni bir hoca getirecek olan siyah-beyazlı takımın başkanı Hasan Arat, Almanya'ya çıkarma yaptı. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimlerini gündeme getiren Beşiktaş yeni hocasını buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 51 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Avrupa biletini kovalayan Çaykur Rizespor, 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

BEŞİKTAŞ'TA ORTA SAHADA İKİ ÖNEMLİ İSİM YOK

Kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati'nin yanı sıra baldırında gerilme ve kanama olan Gedson ile ağabeyinin cenazesine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Amartey kadroda yer almayacak.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

HASAN ARAT'TAN ALMANYA'YA ÇIKARMA

Hoca meselesini çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni hoca için görüşmeleri devam ettiriyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın ve Şenol Güneş derken...

Hasan Arat, Almanya çıkarmasında teknik direktör, sportif direktör ve futbolcu konusunda üç ayaklı temaslarda bulundu.

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