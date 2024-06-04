Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
07:01
Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig'e geliyor
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in sona ermesinden sonra gözler şimdi de devlerin yapacağı transfer hamlelerine çevrildi. Bir süredir birkaç hocayla görüşen Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü için artık gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, dünyaca ünlü hocayla görüşmeler gerçekleştirdi. İşte Süper Lig'i sallayacak 2 teknik direktör ve son dakika haberinin detayları...