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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig'e geliyor
Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:01

Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig'e geliyor

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in sona ermesinden sonra gözler şimdi de devlerin yapacağı transfer hamlelerine çevrildi. Bir süredir birkaç hocayla görüşen Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü için artık gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, dünyaca ünlü hocayla görüşmeler gerçekleştirdi. İşte Süper Lig'i sallayacak 2 teknik direktör ve son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig’e geliyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig’e geliyor

Kadroda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen siyah-beyazlı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig’e geliyor

Teknik direktörünü bir an önce belirleyerek yeni sezon planlamasına başlamak isteyen Beşiktaş, arayışlarında sona yaklaştı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig’e geliyor

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MOURINHO İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye Kupası finali öncesinde ikinci başkan Hüseyin Yücel'in, Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar camiada beklentiyi yukarı çekmişti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor! Mourinho sonrası bir yıldız hoca daha Süper Lig’e geliyor

Ancak şartları siyah-beyazlılara ağır gelen Portekizli hoca, daha sonra Fenerbahçe'ye imza attı.

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