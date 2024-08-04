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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a olay sözler! “Vasat bile değil…”
Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:44

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a olay sözler! “Vasat bile değil…”

Son dakika haberleri… Süper Kupa'da son şampiyon Galatasaray'ı sahadan silen Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 72 gün arayla 2. zaferini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 5-0 kazanırken rakibine de tarihi bir hezimet yaşattı. Yeni transferleriyle ve yeni hocasıyla göz dolduran Kara Kartal, Galatasaray'a attığı ağır tokatla sarı-kırmızılıların iyi başlangıç yapmasına da izin vermedi. SABAH Spor yazarları, tarihi mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar’dan Galatasaray’a olay sözler! Vasat bile değil…

Son dakika haberleri… Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, 2024 Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar’dan Galatasaray’a olay sözler! Vasat bile değil…

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı Immobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar’dan Galatasaray’a olay sözler! Vasat bile değil…

Galatasaray'da 13. dakikada Icardi ve 14. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle atılan goller iptal edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar’dan Galatasaray’a olay sözler! Vasat bile değil…

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Nelsson 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. SABAH Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler…

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar’dan Galatasaray’a olay sözler! Vasat bile değil…

LEVENT TÜZEMEN: OKAN BURUK FANTEZİ YAPMASIN

Beşiktaş'ı kutluyorum, Nelsson'un hatasından buldukları erken golden sonra telaş ve panik yapmadılar, oyun disiplininden hiç kopmadılar, topu Galatasaray'a verip akıllı ve düzenli takım savunması yaptılar. Van Bronckhorst, ortaya bir oyun sistemi koydu ve başarılı oldu. Okan Buruk'u taktik ve oyun planı olarak mat etti. Futbolda egonu öne çıkarıp "Her şeyi ben bilirim" diye hareket edersen böyle duvara toslarsın. Okan Buruk'un orta alandaki Berkan fantezisi ve Zaha'yı kesip Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etmesi, Davinson Sanchez gibi Copa America'nın en iyi savunmacısını kulübede oturtması büyük hataydı. Kerem-Berkan ikilisi çok top kaybıyla oynadı. Maç sabaha kadar oynansa Ziyech'in Masuaku'yu geçmeyeceği belliydi. Hoca bunu kenardan göremedi.

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