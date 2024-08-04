Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
08:44
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ın tarihi hezimeti sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a olay sözler! “Vasat bile değil…”
Son dakika haberleri… Süper Kupa'da son şampiyon Galatasaray'ı sahadan silen Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 72 gün arayla 2. zaferini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 5-0 kazanırken rakibine de tarihi bir hezimet yaşattı. Yeni transferleriyle ve yeni hocasıyla göz dolduran Kara Kartal, Galatasaray'a attığı ağır tokatla sarı-kırmızılıların iyi başlangıç yapmasına da izin vermedi. SABAH Spor yazarları, tarihi mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…