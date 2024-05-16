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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu
Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:57

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Beşiktaş, birçok kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen aradığını bulamadı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Kara Kartal, son olarak takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük için flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Arat'ın sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona büyük umutlarla giren, yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapan Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasını geçemeyen siyah-beyazlılar, ligde de zirvenin bir hayli uzağında kaldı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu

5 farklı teknik direktörle çalışmasına rağmen aradığını bir türlü bulamayan Beşiktaş, kayıp bir sezonu geride bırakmak üzere.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu

Sezonun tek tesellisi olarak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapan Kara Kartal, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu

Ahmet Nur Çebi'nin yerine başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, yeni sezon öncesi takımın başına dikkat çekici bir teknik direktör getirmek istiyor.

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