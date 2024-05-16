Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
17:57
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe sürpriz isim geliyor! Ne Sergen Yalçın ne de Nuri Şahin: Galatasaray’a kabus olmuştu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Beşiktaş, birçok kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen aradığını bulamadı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Kara Kartal, son olarak takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük için flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Arat'ın sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…