Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
18:53
Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerleri oyuncuları arasında yer alan Caner Erkin, kariyerine TFF 1. Lig ekibi olan Eyüpspor'da devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Inter gibi büyük takımların formasını terleten 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin son demlerini Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da yaşıyor. 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan tecrübeli futbolcunun yeniden Süper Lig'e de dönebileceği iddia edildi. İstanbul devine imza atacağı söylenen Caner Erkin'in yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…