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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 18:53

Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerleri oyuncuları arasında yer alan Caner Erkin, kariyerine TFF 1. Lig ekibi olan Eyüpspor'da devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Inter gibi büyük takımların formasını terleten 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin son demlerini Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da yaşıyor. 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan tecrübeli futbolcunun yeniden Süper Lig'e de dönebileceği iddia edildi. İstanbul devine imza atacağı söylenen Caner Erkin'in yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, o dönem yakaladığı çıkışla birlikte CSKA Moskova'ya bonservisiyle transfer oldu.

Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…

Rus ekibinden Galatasaray'a kiralanan Caner Erkin, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giydi.

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Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…

Beşiktaş'tan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen, oradan da Karagümrük ve sonrasında Başakşehir'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, son olarak Eyüpspor'a imza attı.

Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da kariyerine devam eden Caner Erkin, Süper Lig'de forma giydiği tüm büyük takımlarda iz bıraktı.

Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan tecrübeli sol bek, CSKA Moskova kariyerinde de Rusya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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