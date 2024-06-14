Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
15:58
Son dakika haberleri: Cimbom'dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de iki kez üst üste şampiyon olmayı başaran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek adına transferler görüşmelerine hız veren Cimbom, takımdaki yıldızlar için de kararını veriyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için karar verdi. İşte Buruk'un kararı ve iki oyuncunun bonservis bedeli...