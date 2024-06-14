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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cimbom'dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:58

Son dakika haberleri: Cimbom'dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de iki kez üst üste şampiyon olmayı başaran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek adına transferler görüşmelerine hız veren Cimbom, takımdaki yıldızlar için de kararını veriyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için karar verdi. İşte Buruk'un kararı ve iki oyuncunun bonservis bedeli...

Son dakika haberleri: Cimbom’dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gruplarına kalmayı hedefleyen Cimbom, play-off'u geçmek ve gruplara kalmak istiyor.

Son dakika haberleri: Cimbom’dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...

Yeni transferler için yoğun bir mesai harcayan yönetim ve Okan Buruk, takımdaki yıldızlar için gelecek olan teklifleri de değerlendirme kararı aldı.

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Son dakika haberleri: Cimbom’dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...

Sarı-kırmızılı takımda kimlerin kalıp kalmayacağı merak edilirken, gözler diğer yandan oyuncuların kararına çevrildi.

Son dakika haberleri: Cimbom’dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...

Galatasaray'da bu sezon takımın öne çıkan yıldızı olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu transferlerinde flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Cimbom’dan flaş Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper kararı! Bonservis bedelleri belli oldu...

OKAN BURUK VE YÖNETİM KARARINI VERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, takımı yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği için kararını verdi.

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