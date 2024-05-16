Giriş Tarihi: 16.05.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
23:10
Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında henüz erken yaşına rağmen ilk sıralarda yer alan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine tam 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan Arda Güler, son haftalarda forma şansı buluyor ve adından söz ettiren gollerle kendini kabul ettirmeyi başarıyor. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler için flaş bir haber paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…