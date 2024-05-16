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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 23:10

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında henüz erken yaşına rağmen ilk sıralarda yer alan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine tam 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan Arda Güler, son haftalarda forma şansı buluyor ve adından söz ettiren gollerle kendini kabul ettirmeyi başarıyor. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler için flaş bir haber paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği'nin altyapısında başlayan Arda Güler, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…

Oyuncunun potansiyeline yatırım yapan sarı-lacivertli ekip, ilerleyen süreçte Arda Güler'e şans vererek adını duyurmasına vesile oldu.

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Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…

A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa'nın en önemli takımlarını peşine takan genç futbolcu, Barcelona ve Real Madrid'i bir transfer savaşına soktu.

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…

Dünyanın en büyük iki kulübü Arda Güler'i kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarış içerisine girerken genç oyuncunun tercihi Eflatun-Beyazlılar oldu.

Son dakika haberleri: Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Yok böyle bonservis: Real Madrid teklifi alır almaz…

Real Madrid'e transferinin ardından sakatlıklarla nedeniyle sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalan Arda Güler, daha sonra da forma şansı bulmakta zorlandı.

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