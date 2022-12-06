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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…
Giriş Tarihi: 06.12.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 21:56

Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

Son dakika haberleri… Dünya Kupaları tarihinin en sürprizli turnuvası 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaşanıyor. Turnuva öncesinde favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya, son 16 turunda Fas'a takıldı. 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizini gerçekleştiren Fas, İspanya'yı evine gönderdi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle biten İspanya - Fas eşleşmesinde kazananı penaltılar belirledi. Fas, rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup etti. Böylelikle İspanyolların, Brezilya eşleşmesinden kaçmak için yaptığı plan, tarih oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

Son dakika haberleri… Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya'yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

Bu sonucun ardından Fas, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

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Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.

Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı.

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