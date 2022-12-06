Giriş Tarihi: 06.12.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 21:56

Son dakika haberleri: Luis Enrique Fas maçında verdiği kararla kendi sonunu hazırladı! Dünya Kupası’nda Brezilya’dan kaçan İspanya’nın planı elinde patladı…

Son dakika haberleri… Dünya Kupaları tarihinin en sürprizli turnuvası 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaşanıyor. Turnuva öncesinde favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya, son 16 turunda Fas'a takıldı. 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizini gerçekleştiren Fas, İspanya'yı evine gönderdi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle biten İspanya - Fas eşleşmesinde kazananı penaltılar belirledi. Fas, rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup etti. Böylelikle İspanyolların, Brezilya eşleşmesinden kaçmak için yaptığı plan, tarih oldu. İşte son dakika haberinin detayları…