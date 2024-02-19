Giriş Tarihi: 19.02.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
20:39
Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yazında Fransa Ligue 1'de mücadele eden Rennes takımından kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Okan Buruk'un Galatasaray'da göreve başlamasıyla kadronun değişilmez ismi olan Boey, dünya devi Bayern Münih'e devre arasında 30 milyon Euro net bonservisle transfer oldu. Ancak genç oyuncunun transferinin ardından Bayern'de sular durulmadı. Alman devinde teknik direktör değişikliği yaşanması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…