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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…
Giriş Tarihi: 19.02.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 20:39

Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2021 yazında Fransa Ligue 1'de mücadele eden Rennes takımından kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti. Okan Buruk'un Galatasaray'da göreve başlamasıyla kadronun değişilmez ismi olan Boey, dünya devi Bayern Münih'e devre arasında 30 milyon Euro net bonservisle transfer oldu. Ancak genç oyuncunun transferinin ardından Bayern'de sular durulmadı. Alman devinde teknik direktör değişikliği yaşanması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 1 milyon Euro'ya transfer ettiği ve tam 30 milyon Euro'ya sattığı Sacha Boey, Süper Lig tarihine geçti.

Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla birlikte rekor kırmayı başaran Boey, Alman devi Bayern Münih'e imzayı attı.

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Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…

Münih'e imzasının ardından şu ana kadar 109 dakika sahada kalan Boey, 3-0 kaybedilen Leverkusen maçında sol kanat beki olarak görev yapmıştı.

Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…

Sacha Boey'in sol bek oynadığı maçta eleştirilen isim haline gelen Thomas Tuchel, Bayern Münih'ten ayrılmak üzere.

Son dakika haberleri: Efsane isim Sacha Boey’in yeni teknik direktörü oluyor! Thomas Tuchel’in yerine gelecek hoca belli oldu…

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Bayern Münih'e transferinin ardından şanssızlık yaşayan Sacha Boey, henüz 2 resmi maçta oynamasına rağmen sakatlık yaşadı.

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