Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
18:36
Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16'ya kalan Milli Takım'a dev gelir! İşte kasamıza giren para...
Son dakika haberleri: EURO 2024'te dün grubun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımız Türkiye, rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek grup ikincisi oldu. Adını son 16 turuna yazdıran Millilerimiz, Avusturya ile eşleşti. Son 16'ya kalan Türkiye'nin kasasına giren toplam gelir de belli oldu. İşte Millilerimizin elde ettiği gelirler...