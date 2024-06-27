Son dakika haberleri: EURO 2024’te son 16’ya kalan Milli Takım’a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Türkiye, Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.