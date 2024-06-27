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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16'ya kalan Milli Takım'a dev gelir! İşte kasamıza giren para...
Giriş Tarihi: 27.06.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 18:36

Son dakika haberleri: EURO 2024'te son 16'ya kalan Milli Takım'a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te dün grubun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımız Türkiye, rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek grup ikincisi oldu. Adını son 16 turuna yazdıran Millilerimiz, Avusturya ile eşleşti. Son 16'ya kalan Türkiye'nin kasasına giren toplam gelir de belli oldu. İşte Millilerimizin elde ettiği gelirler...

Son dakika haberleri: EURO 2024’te son 16’ya kalan Milli Takım’a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Türkiye, Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te son 16’ya kalan Milli Takım’a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

Karşılaşma iki takımın da dengeli oyunuyla başlarken, Çeklerin 20'nci dakikada 10 kişi kalması oyunun yönünü millere çevirdi. Golsüz eşitlikle sona eren ilk yarının ardından, ikinci yarının başında rakibi üstünde baskı kuran Türkiye, aradığı golü 51'inci dakikada buldu.

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Son dakika haberleri: EURO 2024’te son 16’ya kalan Milli Takım’a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

66'ncı dakikada Soucek'in golüne engel olmayan Ay-yıldızlılar, son dakikalarda rakibinin de risk almasıyla aradığı golü uzatma anlarında Cenk Tosun'un ayağından bulmayı başardı.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te son 16’ya kalan Milli Takım’a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

2008'DEN SONRA İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Milliler, EURO 2008'in ardından ilk kez gruptan çıkma başarısı da göstermiş oldu. EURO 2008'de yarı final oynayan Türkiye, daha sonra EURO 2012'ye katılamamış, EURO 2016'da grubu 3 puanla 3'üncü sırada bitirerek turnuvaya veda etmişti.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te son 16’ya kalan Milli Takım’a dev gelir! İşte kasamıza giren para...

Pandemi nedeniyle 2021 yılında oynanan EURO 2020'de de puan alamadan turnuvaya veda eden milliler, 3 turnuvanın ardından ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

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