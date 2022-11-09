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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...
Giriş Tarihi: 09.11.2022 01:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 01:17

Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, son olarak geçtiğimiz yıl Galatasaray'ı çalıştırmış ve görevinden ayrılmıştı. Terim'in teknik direktörlüğe ara vermesinin ardından yeni takımı hakkında birçok iddia ortaya atılırken tecrübeli teknik adam suskunluğunu bozmadı. Son olarak İtalyan Konsolosluğu'nda bir spor etkinliği için konuşmacı olarak yer alan Fatih Terim'in teklifler aldığı ve teknik direktörlüğe geri dönebileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük teknik direktörleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Fatih Terim, geçtiğimiz yıl Galatasaray'daki görevinden ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Sarı-kırmızılı ekiple 2020-2021 sezonuna başarılı bir şekilde giremeyen Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan iyi sonuçlara rağmen görevinden alındı.

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Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok farklı takımdan teklif alan teknik direktör, bir süre dinlenmeyi tercih ederek bu teklifleri geri çevirdi.

Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Yaklaşık 1 yıldır teknik direktörlükten uzak kalan Fatih Terim'in bu süreçte Galatasaray başkanlığı için adım atacağı da konuşuldu.

Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Sezona Okan Buruk ile giren Galatasaray'da bazı taraftarlar, Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor.

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