Giriş Tarihi: 09.11.2022 01:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 01:17

Son dakika haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Fatih Terim geri mi dönüyor? O sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı...

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, son olarak geçtiğimiz yıl Galatasaray'ı çalıştırmış ve görevinden ayrılmıştı. Terim'in teknik direktörlüğe ara vermesinin ardından yeni takımı hakkında birçok iddia ortaya atılırken tecrübeli teknik adam suskunluğunu bozmadı. Son olarak İtalyan Konsolosluğu'nda bir spor etkinliği için konuşmacı olarak yer alan Fatih Terim'in teklifler aldığı ve teknik direktörlüğe geri dönebileceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…