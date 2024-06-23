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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:15

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…

Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubun ikinci maçında turnuvanın favori takımlarından Portekiz'le karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 yenik ayrılan milliler, son 16 şansını Çekya ile oynanacak son maça bıraktı. Bu sırada Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Portekiz maçını değerlendirdi. Terim, tarihi bir çağrıda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…

Son dakika haberleri… EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz BVB Dortmund Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada kendi kalesine Samet Akaydin ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz ile oynanan maçın 25. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…

Gürcistan maçının ardından Portekiz karşılaşmasında da sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, grubun son maçında Çekya'ya karşı forma giyemeyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…

FATİH TERİM'DEN OLAY SÖZLER

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz mücadelesini değerlendirdi.

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