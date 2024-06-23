Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:15
SON DAKİKA HABERLERİ: Fatih Terim’den Portekiz maçı sonrası tarihi çağrı! Türk halkından bir ricam var dedi ve…
Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubun ikinci maçında turnuvanın favori takımlarından Portekiz'le karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 yenik ayrılan milliler, son 16 şansını Çekya ile oynanacak son maça bıraktı. Bu sırada Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Portekiz maçını değerlendirdi. Terim, tarihi bir çağrıda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…