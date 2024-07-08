Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
19:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…
Son dakika haberleri… A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla değerini katladı. Sarı-lacivertli ekipte sol bekteki oyunuyla dünya devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mevkisinin en iyisi olmaya aday bir performans ortaya koydu. Böylelikle Fenerbahçe'nin de transfer için beklentisi yükselirken dünya devinden flaş bir takas teklifi masaya geldi. İşte son dakika haberinin detayları…