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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…
Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…

Son dakika haberleri… A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla değerini katladı. Sarı-lacivertli ekipte sol bekteki oyunuyla dünya devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mevkisinin en iyisi olmaya aday bir performans ortaya koydu. Böylelikle Fenerbahçe'nin de transfer için beklentisi yükselirken dünya devinden flaş bir takas teklifi masaya geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…

Kadrosunu birçok yıldız oyuncuyla güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Mourinho'nun da talimatlarıyla gönderilmemesi gereken oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…

Portekizli çalıştırıcının kadroda kesinlikle kalması gerektiği talimatını verdiği Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024 performansının ardından dünya devlerinin gözdesi haline geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…

Birçok takımın peşinden koştuğu milli yıldızımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca karşılaştığı tüm rakiplere karşı üstünlük kurmayı başardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın takasını yapıyor! Ferdi Kadıoğlu’nun yerine dünya yıldızı…

Birçok istatistikte de zirveye oynayan Ferdi, turnuvanın en iyi savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

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