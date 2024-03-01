Giriş Tarihi: 01.03.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
13:59
Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray altyapısından yetişen ve adını duyuran Yunus Akgün, A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılı ekipte iki farklı sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, bu sezon başında İngiltere Championship'te mücadele eden Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, geçtiğimiz maçta gösterdiği performansla taraftarlarından alkış aldı. İşte son dakika haberinin detayları…