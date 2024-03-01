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Haberler Galeri Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:59

Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray altyapısından yetişen ve adını duyuran Yunus Akgün, A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılı ekipte iki farklı sezon Adana Demirspor'a kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, bu sezon başında İngiltere Championship'te mücadele eden Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, geçtiğimiz maçta gösterdiği performansla taraftarlarından alkış aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…

Bir dönem İngiltere Premier Lig'de peri masalı yaşayan ve şampiyon olan Leicester City, Championship'te mücadele ediyor.

Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…

Daha önce Adana Demirspor'a da kiralanan 23 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig'de bir önceki sezon etkileyici bir performans sergilemişti.

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Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…

Kariyerinin en iyi dönemini 2021/22 sezonunda yaşayan Yunus Akgün, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 9 gol ve 17 asistle oynamıştı.

Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…

Sarı-kırmızılı ekipte beklenen patlamayı yapamasa da potansiyeli bir hayli fazla olan Yunus Akgün, Galatasaray'da adeta pişmanlık yarattı.

Son dakika haberleri… Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün İngiltere’yi salladı: Herkes o anları konuştu…

TETE VE ZAHA PİŞMAN ETTİ

Galatasaray'da sağ kanatta Tete, solda da Zaha etkisiz ve isteksiz performanslarıyla taraftarı kızdırdı.

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