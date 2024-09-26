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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: “Üç maymunu oynuyorlar”
Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 07:04

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: “Üç maymunu oynuyorlar”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başladı. Turnuvanın ilk maçında PAOK'u ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray'ın galibiyetini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: Üç maymunu oynuyorlar

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: Üç maymunu oynuyorlar

RAMS Park'taki mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikada Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ile girdiği önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: Üç maymunu oynuyorlar

PAOK ise uzatma bölümü haricinde net pozisyona giremedi. İki takım da fileleri havalandıramayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: Üç maymunu oynuyorlar

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan "Cimbom", 48. dakikada Abdul Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibinden baskı yiyen sarı-kırmızılılar, 67. dakikada Giannis Konstantelias'ın golüne engel olamayınca skora denge geldi: 1-1.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: Üç maymunu oynuyorlar

Oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 75. dakikada Yunus Akgün ile bir kez daha ağları sarsarak 2-1'lik üstünlük kurdu.

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