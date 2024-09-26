Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
07:04
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray-PAOK maçının İspanyol hakemine olay sözler! O pozisyon tartışma yaratmıştı: “Üç maymunu oynuyorlar”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başladı. Turnuvanın ilk maçında PAOK'u ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. SABAH Spor'un usta yazarları, Galatasaray'ın galibiyetini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…