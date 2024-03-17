Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:13
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Galatasaray, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının olduğu bu haftada hata yapmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera için flaş bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...