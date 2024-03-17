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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:13

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Galatasaray, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının olduğu bu haftada hata yapmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera için flaş bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlayan ve rakibini devirip zirvede yerini sağlama almak isteyen Galatasaray'da moraller yerinde. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı bugün defansın göbeğindeki yerine dönüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

İdmanların tamamına katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek, Barış Alper de sağ kanatta oynayacak. Kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik direktör Okan Buruk, özellikle bekler ve kanatlara Icardi'ye daha çok top çıkarmalarını istedi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

G.SARAY TARAFTARINA MÜJDE

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahanın kilit isimlerden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tecrübeli yıldızın 2.7 milyon Euro olan maaşının 3.5 milyon Euro'ya çıkartılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve bu sezon takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 2027'ye kadar mukavelesi bulunan yıldız oyuncu Avrupa takımlarının da radarında bulunuyor. Abdülkerim'le yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

ICARDI'DEN DÖNÜŞ MESAJI: GEÇEN SEZON SON DÜZLÜKTE 13 GOL ATTI

Tecrübeli çalıştırıcı kenar ortaları konusunda özel çalışmalar yaptırırken, Arjantinli yıldız da arkadaşlarına söz verdi. Sakatlığını tamamen atlatan ve farklı Rize galibiyeti sonrası verilen izinde ailesiyle İtalya'ya giderek moral depolayan golcü futbolcu, "Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız" dedi. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan İcardi, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlamıştı.

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