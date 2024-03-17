SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Muslera gidiyor! Yeni takımı için bomba iddia...

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve bu sezon takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 2027'ye kadar mukavelesi bulunan yıldız oyuncu Avrupa takımlarının da radarında bulunuyor. Abdülkerim'le yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.