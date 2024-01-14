Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
18:53
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibin uzun süre görüşmelerde bulunduğu ve kadrosuna katmaya çok yaklaştığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de herkesin konuşacağı transfer için girişimlerine başladı. Basında yer alan transfer iddiası, taraftarları da heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…