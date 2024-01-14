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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 18:53

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha karşı karşıya. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibin uzun süre görüşmelerde bulunduğu ve kadrosuna katmaya çok yaklaştığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de herkesin konuşacağı transfer için girişimlerine başladı. Basında yer alan transfer iddiası, taraftarları da heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı ortamda transfer dönemi de başladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…

Sezona oldukça güçlü kadrolarla giren Galatasaray ve Fenerbahçe, her transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da yine karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…

Sezon başında Fred, Wilfried Zaha ve Szymanski gibi oyuncular için kıyasıya mücadele eden iki dev, bir kez daha aynı oyuncuyla ilgileniyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a puan kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, transfer dönemini bir hayli hareketli geçirecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan şampiyonluk hamlesi geliyor! Fenerbahçe’ye yılın çalımı: Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak…

Yaz transfer döneminde İtalya Serie A takımı Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağıran Aslan, orta saha için yeni isimler peşinde.

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