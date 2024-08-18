Giriş Tarihi: 18.08.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
08:52
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. İzmir ekibine karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrede skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim ise Jose Mourinho oldu. SABAH Spor yazarları, nefes kesen mücadeleyi çok konuşulacak sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…