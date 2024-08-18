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Giriş Tarihi: 18.08.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 08:52

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. İzmir ekibine karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrede skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim ise Jose Mourinho oldu. SABAH Spor yazarları, nefes kesen mücadeleyi çok konuşulacak sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika haberleri… Süper Lig'de ilk hafta maçında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 2024-2025 sezonuna galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı: 2-2. Rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler puanını 4 yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk maçında deplasmanda Antalyaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe ise 2 puana yükseldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe 45+1'inci dakikada kazanılan penaltıyı Dzeko ile gole çevirdi, En Nesyri 45+6'ncı dakikada skoru 2-0'a getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Göztepe, 68'inci dakikada Koray'ın golüyle umutlandı, maçın 90+5'inci dakikada sahneye çıkan Romulo skoru belirleyen golü attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho dün gece intihar etti, Fenerbahçe’yi yaktı! SABAH Spor yazarları, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarları, nefes kesen karşılaşmayı işte bu sözlerle değerlendirdi:

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