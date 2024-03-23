Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

ÖMER ÜRÜNDÜL: "BU 11'LERLE KOLEKTİF YAPI OLUŞMAZ"

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında yaşadığı yenilgiyi SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç değerlendirdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Budapeşte'de 90 dakikası dolu tribünler önünde sanki resmi maç gibi ciddi oynanan bir karşılaşma izledik. İlk yarı iki takım da disiplinli ve kontrollü oynadı. Ayrıca karşılıklı pres de vardı. Bu görüntüde iki-üç yarım pozisyon bulabildik. Rakibin ise tehlikeleri sadece üç duran toptu. Bu da zaten bizim alışılmış rahatsızlığımız.