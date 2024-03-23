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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”
Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:32

Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 öncesi önemli bir hazırlık maçına çıktı. Macaristan ile karşılaşan milliler, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin sonlarında Macarlar bir gol daha bulsa da VAR kararının ardından iptal edildi. Öte yandan Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi de büyük olay yarattı. SABAH Spor yazarları, Semih Kılıçsoy kararını ve Macaristan maçını yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı. Milli takım ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.

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Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

MONTELLA YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ

Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşadı.

Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

Montella yönetiminde 4 maça çıkan Türkiye, 5. maçında yenilgiyle tanıştı. Milli takım, İtalyan İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”

ÖMER ÜRÜNDÜL: "BU 11'LERLE KOLEKTİF YAPI OLUŞMAZ"

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında yaşadığı yenilgiyi SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç değerlendirdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Budapeşte'de 90 dakikası dolu tribünler önünde sanki resmi maç gibi ciddi oynanan bir karşılaşma izledik. İlk yarı iki takım da disiplinli ve kontrollü oynadı. Ayrıca karşılıklı pres de vardı. Bu görüntüde iki-üç yarım pozisyon bulabildik. Rakibin ise tehlikeleri sadece üç duran toptu. Bu da zaten bizim alışılmış rahatsızlığımız.

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