Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
09:32
Son dakika haberleri: Macaristan yenilgisinden sonra Montella’ya olay sözler! Semih Kılıçsoy kararı şok etkisi yaratmıştı: “Mantalite yıllardır aynı”
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 öncesi önemli bir hazırlık maçına çıktı. Macaristan ile karşılaşan milliler, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin sonlarında Macarlar bir gol daha bulsa da VAR kararının ardından iptal edildi. Öte yandan Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi de büyük olay yarattı. SABAH Spor yazarları, Semih Kılıçsoy kararını ve Macaristan maçını yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…