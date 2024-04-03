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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:47

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan yıldız performansıyla beklentilerin altında kalsa da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğunu getirdi. Öte yandan Emery, Zaniolo'nun ardından Süper Lig'den bir yıldıza daha gözünü dikti. Fenerbahçe'nin yıldız ismine göz diken Aston Villa, sezon sonunda transfer için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, milli aranın ardından Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor

Lige galibiyetle geri dönmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor

Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor

İtalyan yıldızı kiralık olarak transfer eden Aston Villa, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’dan sonra Süper Lig’den bir isim daha! Unai Emery, bu kez de Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor

24 yaşındaki yıldız oyuncu, performansıyla beklentilerin altında kalsa da teknik direktör Unai Emery, takımda kalmasından yana.

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