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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…
Giriş Tarihi: 24.08.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:30

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeriyle Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi haline gelen Nuri Şahin, dünyaca ünlü kulüplerde forma giymişti. Teknik direktörlük kariyerine de erken yaşta başlayan eski milli futbolcu, yeni sezonda efsanesi olduğu Borussia Dortmund'un başına geçti. Alman deviyle Bundesliga'da ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkan Nuri Şahin, Almanya'da adından söz ettirmeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Türk futboluna kariyeriyle damga vuran isimlerden birisi olan Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan kısa süre sonra teknik direktörlüğe başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…

Futbolcuğulu boyunca Borussia Dortmund, Liverpool ve Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen eski milli oyuncu, teknik direktörlük kariyerinde de basamakları hızlı çıkıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…

Antrenörlüğe ilk olarak futbolu bıraktığı Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin, burada sergilediği performansla Borussia Dortmund'un dikkatini çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…

İLK GALİBİYETİNİ KUPADA ALDI

Borussia Dortmund'un başında ilk maçına Almanya Kupası maçında çıkan Nuri Şahin, Almanya 4. Lig takımı Phönix Lübeck ile karşılaşmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…

Nuri Şahin'in takımı, bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip geldi. Şahin, Dortmund'un başında ilk galibiyetini de böyle aldı.

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