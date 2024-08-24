Giriş Tarihi: 24.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
21:30
SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin Almanya’da fırtınalar estirdi! Bundesliga’da ilk maçında herkes onu konuştu…
Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyeriyle Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi haline gelen Nuri Şahin, dünyaca ünlü kulüplerde forma giymişti. Teknik direktörlük kariyerine de erken yaşta başlayan eski milli futbolcu, yeni sezonda efsanesi olduğu Borussia Dortmund'un başına geçti. Alman deviyle Bundesliga'da ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkan Nuri Şahin, Almanya'da adından söz ettirmeyi başardı. İşte son dakika haberinin detayları…