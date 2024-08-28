Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:11
SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…
Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İki maçta da rakibine yenilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar, sosyal medyada istifaya davet ederken flaş yorumlar yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…