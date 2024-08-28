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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:11

SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İki maçta da rakibine yenilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar, sosyal medyada istifaya davet ederken flaş yorumlar yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…

Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…

Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Okan Buruk’a tepkiler çığ gibi büyüdü! İstifa çağrısı olay oldu: Young Boys maçından sonra Fatih Terim…

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda daha etkili bir görüntü sergiledi. Maçın 60. dakikasından sonra baskı kuran Galatasaray, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile pozisyonlara girdi.

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