Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…
Giriş Tarihi: 05.02.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 21:45

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak Samsunspor'u mağlup etmişti. Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürmeye devam etti. Devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçiren Aslan, Berkan Kutlu'yu geri çağırırken Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı. Bakambu ve Boey ile de yollarını ayıran Galatasaray'da bu kez dünya yıldızı bir isimle iletişime geçildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından kadrosunu bir hayli güçlendiren Galatasaray, yeni sezona da iddialı başladı.

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…

Yaz transfer döneminde birçok önemli isme sarı-kırmızılı formayı giydiren Aslan, şampiyonluğun da en büyük adayı haline geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…

Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Tete, Ndombele ve Sanchez gibi isimleri transfer eden Galatasaray, ligde 24. hafta sonunda zirve yarışını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…

Son olarak zorlu Samsunspor deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…

Devre arası transfer döneminde de oldukça hareketli günler geçiren Cimbom, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı.

SON DAKİKA