Giriş Tarihi: 05.02.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
21:45
Son dakika haberleri: Okan Buruk’un yeni prensi belli oldu! Dünya devlerini peşinden koşturmuştu: Galatasaray’a 70 milyonluk yıldız geliyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde son olarak Samsunspor'u mağlup etmişti. Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürmeye devam etti. Devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçiren Aslan, Berkan Kutlu'yu geri çağırırken Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı. Bakambu ve Boey ile de yollarını ayıran Galatasaray'da bu kez dünya yıldızı bir isimle iletişime geçildi. İşte son dakika haberinin detayları…