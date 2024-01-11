Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
08:47
SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, son maçlarda gösterdiği performansla Süper Lig'de öne çıkan isimler arasına girdi. Oyun stilini Sergio Aguero'ya benzeten 18 yaşındaki genç oyuncunun transfer hikayesine SABAH Spor ulaştı. Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgil yakından ilgilenen Semih Sezerli, Semih hakkında çok özel açıklamalar yaptı.