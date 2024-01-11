SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

İŞTE SEMİH'İN TRANSFER HİKAYESİ

İşte Kılıçsoy'un hikâyesi: "2014-15'te Gaziosmanpaşa bölgesinde Arnavutköy Yayla takımında bir oyuncu var diye haber geldi. Kendisini denemeye aldık. İlk idmanda hemen ön plana çıktı. Başka kulüpler de yeteneğinin farkına varmıştı. Aynı dönemde onu G.Saray da istiyordu. O zaman Gaziosmanpaşa bölgesinin scoutu Haydar Etik ağabeyimizdi. Kulübün başkanı ile görüştü, çok çabaladı.