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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 08:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, son maçlarda gösterdiği performansla Süper Lig'de öne çıkan isimler arasına girdi. Oyun stilini Sergio Aguero'ya benzeten 18 yaşındaki genç oyuncunun transfer hikayesine SABAH Spor ulaştı. Beşiktaş'a geliş süreciyle ilgil yakından ilgilenen Semih Sezerli, Semih hakkında çok özel açıklamalar yaptı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, süre aldığı son üç müsabakada 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

GENÇ OYUNCUYLA SÖZLEŞME YENİLENDİ

Seçim sürecinden itibaren altyapı oyuncularıyla ilgili projelerinin olduğunu dile getiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Semih Kılıçsoy ile de masaya oturdu. Kulüp, 2005 doğumlu oyuncunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurmuştu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

SEMİH KILIÇSOY'UN TRANSFER SÜRECİYLE İLGİLİ GERÇEKLER

Son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a nasıl getirildiğini, daha önce siyah-beyazlı kulüpte alt yaş kategorilerinde teknik sorumluluk, scouting, transfer ve aile görüşmeleri görevi yürüten Semih Sezerli'ye sorduk.

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

İŞTE SEMİH'İN TRANSFER HİKAYESİ

İşte Kılıçsoy'un hikâyesi: "2014-15'te Gaziosmanpaşa bölgesinde Arnavutköy Yayla takımında bir oyuncu var diye haber geldi. Kendisini denemeye aldık. İlk idmanda hemen ön plana çıktı. Başka kulüpler de yeteneğinin farkına varmıştı. Aynı dönemde onu G.Saray da istiyordu. O zaman Gaziosmanpaşa bölgesinin scoutu Haydar Etik ağabeyimizdi. Kulübün başkanı ile görüştü, çok çabaladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı! Flaş Galatasaray itirafı...

"DEMİR EGE ONA 2015'TEN BU YANA ASİST YAPIYOR"

"O dönem futbol direktörü olan Emrah Bayraktar hoca temaslarda bulundu. Arnavutköy Yayla yöneticileri ikna edildi ve el sıkışıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 futbol topu ve beraberinde birtakım antrenman malzemeleri verilmişti. Babası ve annesi çalışıyordu. Fulya'ya uzak oturuyordu, idmana getirmek kolay değildi."

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