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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…
Giriş Tarihi: 01.01.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 08:52

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in önemli isimlerinden Sergen Yalçın, yeniden teknik direktörlüğe döndü. Beşiktaş'ta görevi bıraktıktan sonra 2 yılı aşkın bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör, Antalyaspor ile Süper Lig'e geri döndü. Bu süreçte Beşiktaş ve Adana Demirspor ile de anılan Sergen Yalçın, sürpriz bir şekilde Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamayla birlikte gün yüzüne çıkan anlaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın yeni maaşı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…

2021 yılında ayrıldığı Beşiktaş'tan sonra uzun bir süredir takım çalıştırmayan Yalçın, Antalyaspor ile resmen anlaşma sağladı.

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Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin teknik direktör adayları listesinde ilk sıralarda yer aldığı söylenen tecrübeli teknik direktör, büyük bir sürprize imza atmıştı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…

51 yaşındaki çalıştırıcının şu an için teknik direktörü bulunmayan Adana Demirspor'a imza atacağı da söylenenler arasındaydı.

Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…

ANTALYASPOR RESMEN AÇIKLADI

Antalyaspor'da, Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine, Sergen Yalçın'ın getirildiği duyuruldu.

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