Giriş Tarihi: 01.01.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
08:52
Son dakika haberleri: Sergen Yalçın’ın yeni maaşı belli oldu! Beşiktaş derken Antalyaspor’a imza atmıştı…
Son dakika haberleri… Süper Lig'in önemli isimlerinden Sergen Yalçın, yeniden teknik direktörlüğe döndü. Beşiktaş'ta görevi bıraktıktan sonra 2 yılı aşkın bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik direktör, Antalyaspor ile Süper Lig'e geri döndü. Bu süreçte Beşiktaş ve Adana Demirspor ile de anılan Sergen Yalçın, sürpriz bir şekilde Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamayla birlikte gün yüzüne çıkan anlaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın yeni maaşı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…