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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…
Giriş Tarihi: 03.03.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 20:35

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Trabzonspor formasıyla Süper Lig tarihinin en akılda kalan yabancı oyuncu performanslarından birini sergileyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekiple yaşadığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrılmıştı. Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu, sürpriz bir şekilde Al-Fayha'ya imza attı. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de radarına giren Nwakaeme, kariyerinin son imzasını atıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine adını yazdıran yabancı oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gönlüne giren yıldız futbolcu, o sezon gelen şampiyonluğun baş mimarı oldu.

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Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Trabzonspor formasıyla toplamda 145 maça çıkan Nijeryalı kanat oyuncusu, 47 gol ve 40 asistle oynadı.

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

21/22 sezonunda gelen şampiyonluğun ardından takımdan ayrılan Nwakeme hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Trabzonspor'la yeni sözleşme konusunda anlaşan ancak imzadan son anda vazgeçen Anthony Nwakaeme, başta Galatasaray olmak üzere Hull City de dahil birçok takımın kapısından dönmüştü.

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