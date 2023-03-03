Son dakika haberleri: Süper Lig devleri peşinden koşmuştu! Anthony Nwakaeme kariyerinin son imzasını atıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe derken…

Son dakika haberleri… Trabzonspor formasıyla Süper Lig tarihinin en akılda kalan yabancı oyuncu performanslarından birini sergileyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekiple yaşadığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrılmıştı. Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Nijeryalı oyuncu, sürpriz bir şekilde Al-Fayha'ya imza attı. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de radarına giren Nwakaeme, kariyerinin son imzasını atıyor. İşte son dakika haberinin detayları…