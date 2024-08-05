Son dakika haberleri: Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü başlıyor. Transfermarkt, 2024-25 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların piyasa değerini güncelledi. Zirvede büyük fark oluşurken, lige yükselen yeni takımların da kadro değerinde artış görüldü. İşte 19 Süper Lig'in takımının güncel piyasa değerleri...