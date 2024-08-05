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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:00

Son dakika haberleri: Süper Lig'de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü başlıyor. Transfermarkt, 2024-25 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların piyasa değerini güncelledi. Zirvede büyük fark oluşurken, lige yükselen yeni takımların da kadro değerinde artış görüldü. İşte 19 Süper Lig'in takımının güncel piyasa değerleri...

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü başlıyor. Transfermarkt, 2024-25 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan takımların piyasa değerini güncelledi. Zirvede büyük fark oluşurken, lige yükselen yeni takımların da kadro değerinde artış görüldü. İşte 19 Süper Lig'in takımının güncel piyasa değerleri...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

19 - BODRUM FK

Piyasa değeri: 13.05 mil. €

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

18 - GAZİANTEP FK

Piyasa değeri: 16.10 mil. €

Son dakika haberleri: Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

17 - GÖZTEPE

Piyasa değeri: 16.23 mil. €

Son dakika haberleri: Süper Lig’de kadro değeri en yüksek takım belli oldu! Zirvede büyük fark...

16 - HATAYSPOR

Piyasa değeri: 18 mil. €

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