Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
13:01
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen sezon, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip rekorları alt üst ederek ulaştığı zaferin ardından yeni sezona da flaş transferlerle girmenin peşinde. Yıldız oyuncuları kadrosuna katarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen Aslan'ın listesinde Alexis Sanchez yer alıyordu. Ancak Şilili oyuncunun bir başka Süper Lig ekibine imzayı atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…