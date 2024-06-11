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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe
Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:01

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen sezon, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip rekorları alt üst ederek ulaştığı zaferin ardından yeni sezona da flaş transferlerle girmenin peşinde. Yıldız oyuncuları kadrosuna katarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen Aslan'ın listesinde Alexis Sanchez yer alıyordu. Ancak Şilili oyuncunun bir başka Süper Lig ekibine imzayı atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu Galatasaray'ın 102 puanla şampiyon olmasıyla birlikte sona erdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Son 2 sezondur kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yine benzer bir transfer operasyonu yürütecek.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Okan Buruk'un listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da uzun süre Alexis Sanchez'in peşinden koşmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Sözleşmesi biten ve Inter'den ayrılan yıldız futbolcu, birçok önemli kulüp tarafından takip ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Maliyeti nedeniyle bu transferi bitiremeyen Galatasaray, Süper Lig devinden transfer çalımı yiyebilir.

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