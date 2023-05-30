Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

Süper Lig'in son şampiyon Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve eski Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifaları sonrası yeni yapılanmaya giden bordo-mavili takım yeni sezon için çalışmalar devam ediyor.