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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:28

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimi sezonun lig şampiyonu Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan bordo-mavili takımdan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, Bakasetas'ın da devreye girmesiyle flaş bir transfere imza atmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

Süper Lig'in son şampiyon Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve eski Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifaları sonrası yeni yapılanmaya giden bordo-mavili takım yeni sezon için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi grupları, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istenileni veremeyen Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ise erkenden havlu attı.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, takımın başına Hırvat hoca Nenad Bjelica'yı getirerek işe başladı. Yeni sezon için daha iyi bir takım yaratacaklarını ifade eden Bjelica, taraftardan sabırlı olmalarını istedi.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

Yeni sezon transfer çalışmaların hızla başlayan yeni yönetim, Hırvat hocanın transfer listesindeki oyuncular için de harekete geçti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor’dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...

PETKOVİC İLE ANLAŞMAYA VARILAMADI

Trabzonspor yönetimi de uzun süredir Bruno Petkovic için temas halinde olmasına rağmen Dinamo Zagreb temsilcisiyle bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varamadı.

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