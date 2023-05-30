Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:27
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
10:28
Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Bakasetas bizzat devreye girdi...
Son dakika haberleri: Geçtiğimi sezonun lig şampiyonu Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan bordo-mavili takımdan transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, Bakasetas'ın da devreye girmesiyle flaş bir transfere imza atmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...