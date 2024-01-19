Giriş Tarihi: 19.01.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
08:06
Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: "Futbola yabancı..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray evinde Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla geçerek adını son 16 turun yazdırdı. Cimbom gollerini Barış, Tete, Abdülkerim ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Maçın ardından SABAH Spor'un iki usta ismi Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaraylı o oyuncular için çok çarpıcı sözler söyledi.