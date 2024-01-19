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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: "Futbola yabancı..."
Giriş Tarihi: 19.01.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 08:06

Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: "Futbola yabancı..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray evinde Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla geçerek adını son 16 turun yazdırdı. Cimbom gollerini Barış, Tete, Abdülkerim ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Maçın ardından SABAH Spor'un iki usta ismi Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaraylı o oyuncular için çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: Futbola yabancı...

Ziraat Türkiye Kupası'ında 5. tur maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 5. Tur'un son maçında Galatasaray evinde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: Futbola yabancı...

Ligdeki Trabzonspor maçı öncesi prova yapan Cimbom'un gollerini Barış Alper, Tete, Abdülkerim ve Halil Dervişoğlu (P) kaydetti.

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Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: Futbola yabancı...

SABAH Spor'un iki usta kalemi Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, karşılaşma sonrası çok çarpıcı yorumlar yaptı. Yazarlardan Galatsaaraylı o oyunculara eleştiri geldi. İşte o sözler...

Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: Futbola yabancı...

LEVENT TÜZEMEN: ZAHA FORVETE GEÇSİN

Barış'ın kendi kalesine attığı golden sonra G.Saray taraftarının genç oyuncuyu alkışlaması mükemmel bir davranıştı. O Barış, maç boyunca büyük bir hırsla, coşkuyla, kazanma duygusuyla mücadele gücü yüksek bir oyun sergiledi. Hücuma defalarca depar attı. Savunmaya döndüğünde rakiplerle adeta boğuştu. Güzel ve etkili oyununu şahane bir kafa golüyle süsledi.

Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: Futbola yabancı...

"DEMİRBAY'IN OYUNU TAM BİR LİDERLİK KOKUYORDU"

Kerem Demirbay'ın ortaya koyduğu futbol tam bir oyun liderliği kokuyordu. Demirbay, savunmadan aldığı topla G.Saray'ı bir maestro gibi yönetti, sıkışan oyunu tirbuşon gibi açtı. Ayağında topu fazla gevelemeden çabuk, hızlı ve isabetli pasa dönüştürdü. Tete'nin ve Abdülkerim'in gollerine asist olarak imza attı.

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