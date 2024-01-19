Son dakika haberleri: Usta yazardan Galatasaraylı yıldız için şok sözler: "Futbola yabancı..."

LEVENT TÜZEMEN: ZAHA FORVETE GEÇSİN

Barış'ın kendi kalesine attığı golden sonra G.Saray taraftarının genç oyuncuyu alkışlaması mükemmel bir davranıştı. O Barış, maç boyunca büyük bir hırsla, coşkuyla, kazanma duygusuyla mücadele gücü yüksek bir oyun sergiledi. Hücuma defalarca depar attı. Savunmaya döndüğünde rakiplerle adeta boğuştu. Güzel ve etkili oyununu şahane bir kafa golüyle süsledi.