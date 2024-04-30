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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…
Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:38

Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen kıyasıya mücadelede sarı-kırmızılı ekip mutlu sona bir adım daha yakın gözüküyor. Ligde kalan 4 haftayı da kayıpsız kapatarak yeni sezonun hazırlıklarına başlamanın peşinde olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, iki dünya yıldızını birden getirmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, gelecek yılın transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…

Geçtiğimiz yaz olduğu gibi kadronun önemli bölgelerine yıldız oyuncu transferleri yapmayı planlayan Aslan, iki dünya yıldızını istiyor.

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Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…

Sezon sonunda şampiyonluğu alıp başkanlık seçimini de atlattıktan sonra transfere hız verecek olan Galatasaray'da Erden Timur'un hedefleri belli oldu.

Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…

İLK İSİM ALEXIS SANCHEZ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili futbolcu İtalyan ekibinden ayrılacak.

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