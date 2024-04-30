Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
14:38
Son dakika haberleri: Yılın transferlerini Galatasaray yapıyor! Tüm dünya konuşacak: İşte Okan Buruk’un şampiyonluk hediyeleri…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen kıyasıya mücadelede sarı-kırmızılı ekip mutlu sona bir adım daha yakın gözüküyor. Ligde kalan 4 haftayı da kayıpsız kapatarak yeni sezonun hazırlıklarına başlamanın peşinde olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, iki dünya yıldızını birden getirmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…