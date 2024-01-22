Giriş Tarihi: 22.01.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
19:57
Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Adana Demirspor'un milli yıldızı Yusuf Sarı, uzun süredir yeni takımı için görüşmelerde bulunuyordu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sürpriz bir transfer imza atabilir. Son dakika gelen haberlere göre Süper Lig devinin girişimlere başladığı Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oluyor. Adana Demirspor'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan milli oyuncu, flaş bir transferle geri dönecek. İşte son dakika haberinin detayları…