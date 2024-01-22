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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 19:57

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Adana Demirspor'un milli yıldızı Yusuf Sarı, uzun süredir yeni takımı için görüşmelerde bulunuyordu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sürpriz bir transfer imza atabilir. Son dakika gelen haberlere göre Süper Lig devinin girişimlere başladığı Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oluyor. Adana Demirspor'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan milli oyuncu, flaş bir transferle geri dönecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Kariyerine Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın altyapısında başlayan Yusuf Sarı, 2019 yılında Trabzonspor ile Türkiye kariyerine başlamıştı.

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Bordo-mavili ekipte, 3 sezon forma giyen milli futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Trabzonspor formasıyla 19/20 sezonunda Türkiye Kupası, 20/21'de Süper Kupa, 21/22'de ise Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yusuf Sarı, daha sonra Çaykur Rizespor'a gitti.

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Karadeniz ekibiyle yalnızca yarım sezon geçiren Yusuf Sarı, 22/23 sezonunun başında Adana Demirspor'a transfer oldu.

Son dakika haberleri: Yusuf Sarı Süper Lig devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Beşiktaş derken büyük ters köşe…

Adana Demirspor'da özellikle Vincenzo Montella yönetiminde gösterdiği performansla yeniden adından söz ettiren 25 yaşındaki oyuncu, bir kez daha devlerin radarına girdi.

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