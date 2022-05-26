Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
11:56
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi. Finalde karşılaşacak Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor takımlarının taraftarları, TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya kesimindeki dinlenme tesislerinde kavga etti. Sakarya'da yaralanan 8 taraftar hastanelere kaldırıldı. İşte o anlar...