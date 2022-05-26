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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:56

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi. Finalde karşılaşacak Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor takımlarının taraftarları, TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya kesimindeki dinlenme tesislerinde kavga etti. Sakarya'da yaralanan 8 taraftar hastanelere kaldırıldı. İşte o anlar...

DHA
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde bu akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşıya karşıya gelecek olan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, dün akşam saatlerinde otobüslerle yola çıktı.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...

OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

TEM Otoyolu Düzce ve Sakarya'da bulunan dinlenme tesislerinde karşılaşan taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraftarlar kavga ederken, ellerine geçirdikleri taşları da otobüslerin camlarına attı.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler kavga eden taraftarlara müdahale etti. Polis ve jandarma ekipleri taraftarları otobüslere bindirerek yola çıkmalarını sağladı.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...

Aldıkları darbelerle yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Düzce'de çıkan olaylarda ise tesislerde duran Sivas firmasına ait yolcu otobüsü de taşlandı.

Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi iki takım taraftarı birbirine girdi! İşte o anlar...

13 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Düzce'de gözaltına alınan 13 taraftar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İki taraftar grubu arasında çıkan olaylar üzerine taraftarların bulunduğu otobüslerin yolda durmadan ilerlemesi için önlem alındı.

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