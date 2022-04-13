Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:58

Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe'de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de Vitor Pereira sonrası İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayarak ikincilik iddialarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, yeni sezonda yeni hoca ile devam edileceğini ifade etmişti. İsmail Kartal'ın sarı lacivertlilerdeki performansı ise akılları karıştırdı. Ligin bitmesine az bir süre kala sarı lacivertlilerde akıllara gelen tek soru, İsmail Kartal ile yollar ayrılacak mı? Kartal'ın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğini ise SABAH Spor açıklıyor! İşte tüm detaylar...