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Haberler Galeri Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe'de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:58

Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe'de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de Vitor Pereira sonrası İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayarak ikincilik iddialarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, yeni sezonda yeni hoca ile devam edileceğini ifade etmişti. İsmail Kartal'ın sarı lacivertlilerdeki performansı ise akılları karıştırdı. Ligin bitmesine az bir süre kala sarı lacivertlilerde akıllara gelen tek soru, İsmail Kartal ile yollar ayrılacak mı? Kartal'ın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğini ise SABAH Spor açıklıyor! İşte tüm detaylar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe’de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, yeni sezonda yeni hoca ile devam edileceğini ifade etmişti. İsmail Kartal'ın sarı lacivertlilerdeki performansı ise akılları karıştırdı.

Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe’de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen ve yenilmezlik serisine Galatasaray'ı da ekleyen teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu...

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Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe’de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikincilik hedefine ulaşan Kartal'ın, gelecek sezon akıbetinin ne olacağı belirsiz. Yardımcı antrenör olmayacak 60 yaşındaki isim için birçok senaryo var.

Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe’de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, İsmail Kartal'a teknik heyet dışında bir departmanda görev teklif ederek, bünye içerisinde tutmayı düşünüyor.

Son dakika: İsmail Kartal Fenerbahçe’de devam edecek mi? Belli oldu! Yeni teknik direktör...

ALTYAPI KOORDİNATÖRLÜĞÜ VEYA FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİFİ!

Kartal'a, Altyapı Koordinatörlüğü veya Futbol Direktörlüğü gibi pozisyonların önerilmesi ihtimali masada duruyor.

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