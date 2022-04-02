Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, iki takımı karşılaştıran bir yazı kaleme aldı. Timurlenk, "Valerien İsmael'in ilk maçı olması, Avcı'nın bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç maç kaybetmemesi ve şampiyonluk kutlamasını bir hafta erkene çekme isteği... Bu 90 dakikada 3 puandan çok ama çok fazlası var." ifadelerini kullanırken, derbinin kilit isimlerini de açıkladı. İşte yazının tamamı...