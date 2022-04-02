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Haberler Galeri Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:15

Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, iki takımı karşılaştıran bir yazı kaleme aldı. Timurlenk, "Valerien İsmael'in ilk maçı olması, Avcı'nın bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç maç kaybetmemesi ve şampiyonluk kutlamasını bir hafta erkene çekme isteği... Bu 90 dakikada 3 puandan çok ama çok fazlası var." ifadelerini kullanırken, derbinin kilit isimlerini de açıkladı. İşte yazının tamamı...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi öncesi SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, iki takımı karşılaştıran bir yazı kaleme aldı. Timurlenk, "Valerien İsmael'in ilk maçı olması, Avcı'nın bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç maç kaybetmemesi ve şampiyonluk kutlamasını bir hafta erkene çekme isteği... Bu 90 dakikada 3 puandan çok ama çok fazlası var." ifadelerini kullanırken, derbinin kilit isimlerini de açıkladı. İşte yazının tamamı...


Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

1- Geçen sezon, şampiyon Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde ligi bitiren Trabzon, yarın o şampiyon kadrosuna Pjanic, Alex, Batshuayi takviyeleri yapmış rakibinin 24 puan önünde sahaya çıkacak. Sadece bu bile sezonun kısa bir özeti. Trabzonspor iyi değil çok çok iyiyken, Beşiktaş son şampiyon olarak şimdi ikincilik şansını da Kaf Dağı'nın arkasında bırakıp Trabzon'a geliyor. Ligin ilk yarısında Trabzonspor sahaya çıktığında Beşiktaş'ın 7 puan önündeydi. O gün kaybetseler fark 4'e inecek belki de başka bir sezon hikâyesi izleyecektik. Beşiktaş, Galatasaray karşısında taraftarın yarattığı büyük ambiyansla başardığını Trabzonspor'a karşı tekrarlayamayınca ve üstelikte 90 artıda gelen golle sahadan mağlup ayrılınca, Trabzonspor'un sezonun geri kalanında zirvede yalnız yürüyeceği de ortaya çıktı.

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Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

2- Milli ara öncesine baktığımızda Trabzon'un Rize'deki mağlubiyetini performanstan daha çok zemine, kar yağışına ve elbette 3 penaltının çıktığı maçta 2 gereksiz penaltıya ve eksiklere bağlamak lazım. Beşiktaş ise önce Başakşehir beraberliği ardından G.Saray mağlubiyetiyle ikincilik yarışında çift haneli puan farkıyla geriye düşerken, Hatay beraberliği milli ara öncesinde kaçınılmaz sonu hazırladı ve Kartal'ın hocası Valerien İsmael oldu.

Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

3- Trabzonspor, evinde G.Saray, Alanya, Başakşehir maçlarının dışında tek sürprize Giresun beraberliği ile imza atarken, Hatay, A.Demirspor, Konyaspor başta olmak üzere diğer maçlarda galibiyete koşarken çokta fazla zorlanmadı.

Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

4- Sergen Yalçın'la başlanan sezonda Beşiktaş'ın deplasman karnesi bir türlü düzelmek bilmedi. Sadece Antalya, Karagümrük ve Sivas deplasmanında kazanmış olsa bile zirvenin fersah fersah uzağında kalmaları için yeterli istatistik. Sakatlık ya da cezalıları dikkate aldığınızda Trabzon 11'ini ezbere sayabilmek çok kolay.

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