Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...

1- Geçen sezon, şampiyon Beşiktaş'ın 13 puan gerisinde ligi bitiren Trabzon, yarın o şampiyon kadrosuna Pjanic, Alex, Batshuayi takviyeleri yapmış rakibinin 24 puan önünde sahaya çıkacak. Sadece bu bile sezonun kısa bir özeti. Trabzonspor iyi değil çok çok iyiyken, Beşiktaş son şampiyon olarak şimdi ikincilik şansını da Kaf Dağı'nın arkasında bırakıp Trabzon'a geliyor. Ligin ilk yarısında Trabzonspor sahaya çıktığında Beşiktaş'ın 7 puan önündeydi. O gün kaybetseler fark 4'e inecek belki de başka bir sezon hikâyesi izleyecektik. Beşiktaş, Galatasaray karşısında taraftarın yarattığı büyük ambiyansla başardığını Trabzonspor'a karşı tekrarlayamayınca ve üstelikte 90 artıda gelen golle sahadan mağlup ayrılınca, Trabzonspor'un sezonun geri kalanında zirvede yalnız yürüyeceği de ortaya çıktı.



