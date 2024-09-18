Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
11:50
SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'un 3-1 kazandığı PSV Eindhoven maçına damga vuran Kenan Yıldız, İtalyan basınını da mest etti. Tüm gazetelerin manşetlerini süsleyen milli futbolcumuz için övgü dolu ifadeler kullanıldı. Kenan Yıldız'ın rekorunu elinden aldığı idolü Del Piero ile maç sonrası olan konuşması da gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları...