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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu
Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:50

SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'un 3-1 kazandığı PSV Eindhoven maçına damga vuran Kenan Yıldız, İtalyan basınını da mest etti. Tüm gazetelerin manşetlerini süsleyen milli futbolcumuz için övgü dolu ifadeler kullanıldı. Kenan Yıldız'ın rekorunu elinden aldığı idolü Del Piero ile maç sonrası olan konuşması da gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya’da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, hem Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk golünü atıp tarihe geçti hem de idolü Del Piero'yu geçerek Juventus tarihinin en genç golcüsü ünvanını aldı. Maçın futbolcusu da seçilen Kenan, Çizme'de manşetleri süslerken, genç oyuncumuzun efsane Del Piero ile maç sonrası yaptığı konuşma da gündem yarattı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya’da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki ilk maçında PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Juve'de forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı gol ve gösterdiği enfes performansla maçın adamı seçildi.

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SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya’da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki ilk golünü kaydeden Kenan, Juventus tarihinin Devler Ligi'nde gol atan en genç ismi olmayı da başardı.

SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya’da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

"JUVENTUS'UN SİHİRBAZI KENAN"

En genç golcü ünvanını, idolü olan Juventus efsanesi Del Piero'dan alan milli futbolcumuz, İtalyan basınında da büyük yankı uyandırdı.

SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya’da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

Gazeteler, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederken La Gazzetta dello Sport'un "Juventus'un sihirbazı" manşetini atması dikkat çekti.

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