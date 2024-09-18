SON DAKİKA: Kenan Yıldız, İtalya’da manşetleri süsledi! Del Piero ile yaptığı konuşma gündeme oturdu

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, hem Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk golünü atıp tarihe geçti hem de idolü Del Piero'yu geçerek Juventus tarihinin en genç golcüsü ünvanını aldı. Maçın futbolcusu da seçilen Kenan, Çizme'de manşetleri süslerken, genç oyuncumuzun efsane Del Piero ile maç sonrası yaptığı konuşma da gündem yarattı. İşte detaylar...