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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktılar! Arda Güler'in rakibi mi olacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:46

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktılar! Arda Güler'in rakibi mi olacak?

Son dakika haberi... Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken Benfica'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dış basında yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin milli yıldızın transferi için onay verdi.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktılar! Arda Güler’in rakibi mi olacak?

Sarı-kırmızılı forma altında 177 maçta 46 gol atan, 42 de asist yapan yıldız futbolcu, dönem dönem eleştirilmiş, son zamanlarda taraftarlarla arasına kara kedi girmiş, hatta ıslıklandığı bile olmuştu.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktılar! Arda Güler’in rakibi mi olacak?

12 milyon Euro'ya Benfica'ya gittikten sonra el üstünde tutulan, Portekiz devindeki beş maçında dört gol atıp iki de asist yapan Kerem, İzlanda karşısındaki futboluyla bir kez daha parmak ısırttı.

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktılar! Arda Güler’in rakibi mi olacak?

25 yaşındaki futbolcu Avrupa medyasında 'süper yıldız'lığa aday bir profilde gösteriliyor. Hal böyle olunca da sarı-kırmızılı camiada 'Kerem çok düşük bir rakama elden kaçtı' eleştirileri yapılıyor.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktılar! Arda Güler’in rakibi mi olacak?

Şampiyonlar Ligi'nin X (Twitter) hesabı milli futbolcunun Benfica formalı fotoğrafını, 'Yetenek' notuyla paylaştı. Portekiz gazeteleri de Kerem'in İzlanda karşısındaki performansına övgüler yağdırdı ve "Aktürkoğlu'nun sihirli golü" başlığını kullandı.

SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu’na kancayı taktılar! Arda Güler’in rakibi mi olacak?

Kerem Aktürkoğlu'nu Vincenzo Montella da yere göğe sığdıramıyor ve Türkiye'deki futbol ortamına ayna tutacak cinsten yorumlarda bulunuyor.

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