Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
16:46
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktılar! Arda Güler'in rakibi mi olacak?
Son dakika haberi... Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken Benfica'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dış basında yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin milli yıldızın transferi için onay verdi.