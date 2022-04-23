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Haberler Galeri Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Böyle penaltı olmaz"
Giriş Tarihi: 23.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 10:59

Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Böyle penaltı olmaz"

Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Serdar Dursun'un hat-trick yaparak Fenerbahçe tarihine geçtiği maçta Rizespor 1. dakikada Baiano'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi mücadele etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç maçla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ise ilk penaltı kararına çok sert tepki gösterdi. İşte o sözler...

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Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Böyle penaltı olmaz

Süper Lig'de Fenerbahçe kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u deplasmanda Serdar Dursun (2), Rossi, Valencia ve Nazım Sangare'nin golleriyle 6-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Böyle penaltı olmaz

Bu galibiyetin ardından puanını 65 yapan Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirmiş oldu. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Halil Umut Meler'in kararlarını sert sözlerle eleştirdi.

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Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Böyle penaltı olmaz

GÜRCAN BİLGİÇ: F.BAHÇE'NİN EN PARLAK DİŞLİSİ...

Henüz 13. saniyede kaçan golle birlikte, rakibine "Ben buraya kazanmaya geldim" mesajını verdi Fenerbahçe… 22 saniye sonra ise en gereksiz pozisyonda, en acayip kırmızı kartı gördü Baiano… Bir dakika içinde Rizespor'un neden düşme hattında olduğunu, tehlikeyi bir türlü atlatamadığını özetleyen durumu izledik.

Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Böyle penaltı olmaz

Fenerbahçe, genç oyuncuları ile yakaladığı çıkışı, disiplin ile pekiştirerek oyun gücü ile tehdit etmeye devam ediyor. İsmail Kartal, "çıkış on birini" bozmadan zor maça başladı. Bir anda eksik kalan rakip, hemen peşinden gelen Rossi golü ile birlikte teslim bayrağını da çekti. Kalan süre Fenerbahçe için üç puanı nasıl kazanacağı merakını taşıdı.

Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! Böyle penaltı olmaz

"ARTIK TARAFTAR VALENCİA NEREDE DİYE SORMUYOR"

Üst üste gelen iki penaltı golü de devrenin uzatma dakikalarında oldu. İlk golün asistini yapan Serdar Dursun, aynı köşeye iki atış yaptı. Sonrasında yine kaleciden dönen topla buldu fileleri. Bir santrfor dikkati, takipçiliği ve gol hissi. Taraftarın sempatik forveti Valencia için, artık kimse "Nerede?" diye bile sormuyor. Makinenin en "parlak" dişlisi gibi tecrübeli golcü.

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