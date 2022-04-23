Giriş Tarihi: 23.04.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
10:59
Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Böyle penaltı olmaz"
Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Serdar Dursun'un hat-trick yaparak Fenerbahçe tarihine geçtiği maçta Rizespor 1. dakikada Baiano'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi mücadele etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç maçla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ise ilk penaltı kararına çok sert tepki gösterdi. İşte o sözler...