Son dakika: Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı sözler! "Böyle penaltı olmaz"

"ARTIK TARAFTAR VALENCİA NEREDE DİYE SORMUYOR"

Üst üste gelen iki penaltı golü de devrenin uzatma dakikalarında oldu. İlk golün asistini yapan Serdar Dursun, aynı köşeye iki atış yaptı. Sonrasında yine kaleciden dönen topla buldu fileleri. Bir santrfor dikkati, takipçiliği ve gol hissi. Taraftarın sempatik forveti Valencia için, artık kimse "Nerede?" diye bile sormuyor. Makinenin en "parlak" dişlisi gibi tecrübeli golcü.