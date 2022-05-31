Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:49
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
06:52
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Olay itiraf: "Tartaklandım darbe yedim"
Son dakika haberleri: 28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar geceye damga vurmuştu. Taraftarlar ve polisler arasında çatışma çıkmış ve maç bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı. SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, Stade de France'ın evsahipliği yaptığı dev finaldeki organizasyon skandalını yazdı. Tartaklandığını ve darbe aldığını yazan Ömer Üründül, o gece Paris'te yaşanan skandal hakkında çok çarpıcı itiraflar kaleme aldı. İşte yaşananların perde arkası...