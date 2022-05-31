Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Olay itiraf: "Tartaklandım darbe yedim"

FRANSA DEVLETİ HAREKETE GEÇTİ

Polisle taraftar arasında yaşanan kavga ve arbedeler sebebiyle dev final belli bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı. Fransa'da ise İçişleri Bakanı ve Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve acil bir şekilde toplandıklarını ifade etti.