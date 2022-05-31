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Haberler Galeri Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Olay itiraf: "Tartaklandım darbe yedim"
Giriş Tarihi: 31.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 06:52

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Olay itiraf: "Tartaklandım darbe yedim"

Son dakika haberleri: 28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yaşananlar geceye damga vurmuştu. Taraftarlar ve polisler arasında çatışma çıkmış ve maç bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı. SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, Stade de France'ın evsahipliği yaptığı dev finaldeki organizasyon skandalını yazdı. Tartaklandığını ve darbe aldığını yazan Ömer Üründül, o gece Paris'te yaşanan skandal hakkında çok çarpıcı itiraflar kaleme aldı. İşte yaşananların perde arkası...

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde skandal! Olay itiraf: Tartaklandım darbe yedim

28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi yaşananlar geceye damga vurmuştu. On binlerce taraftar sahaya biletsiz olarak sahaya girmeye çalıştı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde skandal! Olay itiraf: Tartaklandım darbe yedim

FRANSA DEVLETİ HAREKETE GEÇTİ

Polisle taraftar arasında yaşanan kavga ve arbedeler sebebiyle dev final belli bir süre ertelenmek zorunda kalmıştı. Fransa'da ise İçişleri Bakanı ve Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve acil bir şekilde toplandıklarını ifade etti.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde skandal! Olay itiraf: Tartaklandım darbe yedim

PARİS'TE NELER YAŞANDI?

Paris'te yaşanan skandalı SABAH Spor yazarı Ömer Üründül bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde skandal! Olay itiraf: Tartaklandım darbe yedim

ÖMER ÜRÜNDÜL: "OLAYLARIN İÇİNDE KALACAĞIMI SÖYLESELER İNANMAZDIM"

"Real Madrid'in, Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı Paris'teki Şampiyonlar Ligi Finali'nde inanılması güç olaylar yaşandı. İzlediğimiz futbolu bir kenara koyarsak, Avrupa'nın göbeğinde, Stade de France'da böyle olayların içinde kalacağımı söyleseler inanmazdım."

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde skandal! Olay itiraf: Tartaklandım darbe yedim

"Çünkü bu şehirde 1998'de Dünya Kupası oynanırken, ben yine oradaydım. 2016'da ev sahipliği yaptıkları Avrupa Şampiyonası'nı yine burada izledim. Hiçbirinde en ufak bir olayla karşılaşmadım."

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