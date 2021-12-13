Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi sona erdi. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleşen kura çekiminde milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise Liverpool ile eşleşti. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri... Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve tur atlayan takımlar belirlendi. Ülkemizi bu yıl Devler Ligi'nde Beşiktaş temsil etmiş ve kötü bir performans çizerek grubunu puansız son sırada tamamlamıştı. 8 grupta oynanan birbirinden zorlu maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar için kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Grubunu lider olarak bitiren takımlar seri başı olarak kuraya katıldı ve grup ikincileri ile eşleşti. Grup aşamasının en büyük sürprizi Barcelona'nın Bayern Münih ve Benfica'nın ardından üçüncü olarak Devler Ligi'ne erken veda etmesi oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çalık'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Chelsea ile son 16'da ile eşleşti. Bir başka milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun futbol hayatını sürdürdüğü Inter'in rakibi ise Liverpool oldu. İŞTE SON 16 TURUNDA DİĞER EŞLEŞMELER! SALZBURG - BAYERN MÜNİH SPORTING LIZBON - MANCHESTER CITY BENFICA - AJAX CHELSEA - LILLE ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED INTER - LIVERPOOL PSG - REAL MADRID VILLARREAL - JUVENTUS