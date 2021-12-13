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Haberler Galeri Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi
Giriş Tarihi: 13.12.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 17:43

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi sona erdi. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleşen kura çekiminde milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise Liverpool ile eşleşti. Devler Ligi'nde erken final niteliğinde de bir eşleşme yaşandı. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi sona erdi. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleşen kura çekiminde milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise Liverpool ile eşleşti. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve tur atlayan takımlar belirlendi. Ülkemizi bu yıl Devler Ligi'nde Beşiktaş temsil etmiş ve kötü bir performans çizerek grubunu puansız son sırada tamamlamıştı. 8 grupta oynanan birbirinden zorlu maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar için kura çekimi yapıldı.

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Grubunu lider olarak bitiren takımlar seri başı olarak kuraya katıldı ve grup ikincileri ile eşleşti.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Grup aşamasının en büyük sürprizi Barcelona'nın Bayern Münih ve Benfica'nın ardından üçüncü olarak Devler Ligi'ne erken veda etmesi oldu.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çalık'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Chelsea ile son 16'da ile eşleşti.

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