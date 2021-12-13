Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi

Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve tur atlayan takımlar belirlendi. Ülkemizi bu yıl Devler Ligi'nde Beşiktaş temsil etmiş ve kötü bir performans çizerek grubunu puansız son sırada tamamlamıştı. 8 grupta oynanan birbirinden zorlu maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar için kura çekimi yapıldı.