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Haberler Galeri Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe'nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: "Çekilirse küme düşer"
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:15

Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe'nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: "Çekilirse küme düşer"

Son dakika Süper Kupa haberi: Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Maçın U-19 takımı futbolcuları ile başlayan sarı-lacivertli ekip henüz 2. dakikada sahadan çekilmişti. SABAH Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer yaşanacak süreci anlatırken, Kanarya'nın alacağı cezayı duyurdu. İşte son dakika Fenerbahçe - Süper Kupa haberinin tüm detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe’nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: Çekilirse küme düşer

Son dakika Süper Kupa haberi: Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Maçın U-19 takımı futbolcuları ile başlayan sarı-lacivertli ekip henüz 2. dakikada sahadan çekilmişti. SABAH Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer yaşanacak süreci anlatırken, Kanarya'nın alacağı cezayı duyurdu. İşte son dakika Fenerbahçe - Süper Kupa haberinin tüm detayları...

Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe’nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: Çekilirse küme düşer

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıkmışlardı.

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Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe’nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: Çekilirse küme düşer

Sarı-kırmızılı ekip, 1'inci dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekilmişti.

Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe’nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: Çekilirse küme düşer

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yönelmişlerdi.

Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe’nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: Çekilirse küme düşer

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etmişti.

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