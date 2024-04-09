Son dakika Süper Kupa haberi: Fenerbahçe'nin alacağı cezayı açıkladı! Galatasaray karşısında sahadan çekilmişlerdi: "Çekilirse küme düşer"

Son dakika Süper Kupa haberi: Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Maçın U-19 takımı futbolcuları ile başlayan sarı-lacivertli ekip henüz 2. dakikada sahadan çekilmişti. SABAH Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer yaşanacak süreci anlatırken, Kanarya'nın alacağı cezayı duyurdu. İşte son dakika Fenerbahçe - Süper Kupa haberinin tüm detayları...