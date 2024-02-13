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Haberler Galeri SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:05

SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...

SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında devam ederken, düşme hattında ise birkaç takımın düşme olasılığı bulunuyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında belirledi.

SON DAKİKA: Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta geride bıraktık. 25 hafta sonunda Galatasaray 66 puanla birinci sırada, Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada yer aldı.

SON DAKİKA: Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...

Sarı-lacivertli takım, bu hafta Alanyaspor ile berabere kaldı ve uzun bir aradan sonra bu hafta itibariyle ilk kez 2. sıraya geriledi.

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SON DAKİKA: Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...

Süper Lig'de 2023-24 sezonu sonunda oluşacak olan puan durumu veriler ışığında tahmin edildi.

SON DAKİKA: Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...

Veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'i bu sezon şampiyon olacak takımı ve küme düşecek olan takımları tahmin etti.

İşte sezon sonunda oluşacak olan tahmini puan durumu...

SON DAKİKA: Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor. Siteye göre Sarı-Siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.

20- İstanbulspor: 19 puan

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