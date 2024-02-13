Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:05
SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! İşte sezon sonunda oluşacak puan durumu tahmini...
SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında devam ederken, düşme hattında ise birkaç takımın düşme olasılığı bulunuyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında belirledi.