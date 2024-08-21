Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
16:15
SON DAKİKA - Süper Lig'de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Ligin 2. haftası geride kalırken bu sezon takımların birçoğu dikkat çeken transferlere imza attı. Özellikle de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleri yine bonservis konusunda kesenin ağzını açtı. Transfermarkt, Süper Lig'de son 10 yılda bonservise en çok harcama yapan takımları açıkladı. Listede olan o takım artık yok olmanın eşiğinde. İşte dikkat çeken o liste...