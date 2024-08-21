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Haberler Galeri SON DAKİKA - Süper Lig'de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:15

SON DAKİKA - Süper Lig'de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Ligin 2. haftası geride kalırken bu sezon takımların birçoğu dikkat çeken transferlere imza attı. Özellikle de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleri yine bonservis konusunda kesenin ağzını açtı. Transfermarkt, Süper Lig'de son 10 yılda bonservise en çok harcama yapan takımları açıkladı. Listede olan o takım artık yok olmanın eşiğinde. İşte dikkat çeken o liste...

SON DAKİKA - Süper Lig’de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...

Transfermarkt, Süper Lig'de son 10 yılda bonservise en çok harcama yapan takımları açıkladı. Bu sezon özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor birçok oyuncuyu kadrosuna kattı.

SON DAKİKA - Süper Lig’de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...

Açıklanan listede Süper Lig'e bir dönemler damga vuran o takım, artık alt liglerde mücadele ediyor. İşte son 10 yılda en çok bonservis ödeyen o takımlar...

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SON DAKİKA - Süper Lig’de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...

10 - Antalyaspor: 18.1 milyon Euro

SON DAKİKA - Süper Lig’de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...

9 - Kasımpaşa: 18.9 milyon Euro

SON DAKİKA - Süper Lig’de son 10 yılda en çok bonservis ödeyen kulüpler belli oldu! O takım artık yok olmanın eşiğinde...

8 - Bursaspor: 19.3 milyon Euro

(Süper Lig'in 2010 şampiyonu 3. ligde mücadele ediyor)

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