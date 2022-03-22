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Haberler Galeri Son dakika: Torrent için olay sözler! "Oyuncular Torrent'i sevmiyor"
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:28

Son dakika: Torrent için olay sözler! "Oyuncular Torrent'i sevmiyor"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup olduktan sonra oklar yine Teknik Direktör Domenec Torrent'e döndü. Eleştirilerine hedefi haline gelen Torrent için SABAH Spor yazarları çok sert sözler kaleme aldı. Levent Tüzemen, İspanyol hoca hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Diğer yandan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki performansı da alkış almaya devam ediyor. İşte Torrent için söylenen o sert sözler...

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Son dakika: Torrent için olay sözler! Oyuncular Torrent’i sevmiyor

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da hedefte yine Domenec Torrent var. Son alınan 3-1'lik Gaziantep mağlubiyeti sonrası İspanyol hocaya eleştiriler geldi. Diğer yandan İsmail Kartal'la çıkışa geçen Fenerbahçe'deki başarıyı da kaleme alan SABAH Spor yazarları, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

İşte o sözler...

Son dakika: Torrent için olay sözler! Oyuncular Torrent’i sevmiyor

SORU: Galatasaray'da taraftarlar yine isyanda, yönetimi istifaya çağırıyorlar. Bu gergin ortamda sarı- kırmızılılar huzura nasıl ulaşacak?

GÜRCAN BİLGİÇ: Burak Elmas-Fatih Terim ikilisinin doğru bir transfer planlaması yapmadıkları ortada. Kerem dışında fark yaratan oyuncuları da yok. Ancak Gaziantep maçı özelinde fatura yönetim veya teknik heyetten ziyade, Gomis üzerinden kesilmeli.

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Son dakika: Torrent için olay sözler! Oyuncular Torrent’i sevmiyor

Kerem maçı asist kralı olarak bitirebilirdi. Bir taraf kaçırdı, diğeri attı. Bireysel hataların ön plana çıktığı maçtı. Erol Bulut da Galatasaray'ın bu zayıf noktasını iyi değerlendirdi.

Son dakika: Torrent için olay sözler! Oyuncular Torrent’i sevmiyor

İSKENDER GÜNEN: G.Saray'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar, yapılan birçok yanlışın üstünü örttü. Şimdi Kral Çıplak! Belirli bir oyun felsefesi olmayan, oyuncu kalitesi bir büyük takıma yakışır şekilde değil.

Son dakika: Torrent için olay sözler! Oyuncular Torrent’i sevmiyor

Son Gaziantep maçında görüldü ki Galatasaray'ın Kerem'den başka bireysel becerisiyle katkı yapan ikinci oyuncusu yok. Göztepe ve Beşiktaş maçında alınan 3'er puan olmasa uzun yıllardan sonra ligde çok daha kötü bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bugün gelinen noktada bu kadrodan istikrarlı bir yapı oluşma şansı Kaf Dağı'nın ardında...

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