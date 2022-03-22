Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
09:28
Son dakika: Torrent için olay sözler! "Oyuncular Torrent'i sevmiyor"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup olduktan sonra oklar yine Teknik Direktör Domenec Torrent'e döndü. Eleştirilerine hedefi haline gelen Torrent için SABAH Spor yazarları çok sert sözler kaleme aldı. Levent Tüzemen, İspanyol hoca hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Diğer yandan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki performansı da alkış almaya devam ediyor. İşte Torrent için söylenen o sert sözler...