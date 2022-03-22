Son dakika: Torrent için olay sözler! "Oyuncular Torrent'i sevmiyor"

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da hedefte yine Domenec Torrent var. Son alınan 3-1'lik Gaziantep mağlubiyeti sonrası İspanyol hocaya eleştiriler geldi. Diğer yandan İsmail Kartal'la çıkışa geçen Fenerbahçe'deki başarıyı da kaleme alan SABAH Spor yazarları, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

İşte o sözler...