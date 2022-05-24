Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto SÜper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan bordo mavililerin rakipleri ise merak konusu oldu. Peki; Fırtına Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar ile karşılaşacak? İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!