Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…
Giriş Tarihi: 01.05.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 18:24

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'da, bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Şampiyon kadroyu korumakta zorlanan bordo-mavili ekip, kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı'nın da istifasıyla karşı karşıya gelmişti. Avcı'nın ayrılışı, yönetimin de değişmesiyle birlikte yeni bir yola giren Fırtına, Nenad Bjelica ile yeni sezonu planlıyor. Bu doğrultuda bordo-mavili ekipte sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya atıldı. Bjelica, Uğurcan Çakır'ın yerine getireceği yeni kaleciyi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Son dakika haberleri… Kulüp tarihinde unutulmaz bir zafere imza atarak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Şampiyon kadrosunun büyük bir kısmını koruyamayan bordo-mavililer, sezonun başında Abdullah Avcı yönetiminde zirveden uzak kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Kötü sonuçların üst üste gelmesiyle birlikte istifasını veren Abdullah Avcı'yla birlikte Trabzonspor'da yönetim de değişti.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Trabzonspor'da tek aday olarak yeni başkan olan Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevine de Nenad Bjelica'yı getirdi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Hırvat çalıştırıcıyla birlikte bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak isteyen bordo-mavililer, gelecek sezona yatırım yapmayı planlıyor.

SON DAKİKA