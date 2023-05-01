Giriş Tarihi: 01.05.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 18:24

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da kimse bunu beklemiyordu! Uğurcan Çakır’ın yerine gelecek sürpriz isim belli oldu…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'da, bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Şampiyon kadroyu korumakta zorlanan bordo-mavili ekip, kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı'nın da istifasıyla karşı karşıya gelmişti. Avcı'nın ayrılışı, yönetimin de değişmesiyle birlikte yeni bir yola giren Fırtına, Nenad Bjelica ile yeni sezonu planlıyor. Bu doğrultuda bordo-mavili ekipte sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya atıldı. Bjelica, Uğurcan Çakır'ın yerine getireceği yeni kaleciyi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…