Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 09:41

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro'ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sağ stoper ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmış ve milli futbolcu Berat Özdemir, 2.5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına transfer olmuştu. Bordo-mavililerde Berat'ın ardından bir ayrılık daha yaşanacak. Dünya devi, genç yıldızın transferi için Trabzonspor ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. İşte transferin tüm detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro’ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sağ stoper ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmış ve milli futbolcu Berat Özdemir, 2.5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına transfer olmuştu. Bordo-mavililerde Berat'ın ardından bir ayrılık daha yaşanacak. Dünya devi, genç yıldızın transferi için Trabzonspor ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. İşte transferin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro’ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve stoper ile orta saha bölgelerine takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Berat Özdemir'in ardından bir ayrılık daha yaşanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro’ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...

ENİS BARDHİ İLE ANLAŞILDI

Marek Hamsik'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarına başlayan bordo-mavililer, Levante forması giyen Enis Bardhi'yi kadrosuna katmak için 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro’ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...

İspanyol kulübü ilk etapta Trabzonspor'dan daha yüksek rakamlar talep etse de, yapılan görüşmeler sonucunda transferin bitme aşamasına geldiği belirtildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da bir ayrılık daha! 9.5 milyon Euro’ya dünya devine gidiyor, işte sözleşme detayları...

STOPER ADAYLARI BARTRA VE MURILLO

Sağ stoper için de yoğun bir mesai harcayan bordo-mavililer, isimleri daha önce de gündeme gelen Marc Bartra ve Jeison Murillo için bir kez daha harekete geçildi.

SON DAKİKA