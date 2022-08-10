Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sağ stoper ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmış ve milli futbolcu Berat Özdemir, 2.5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına transfer olmuştu. Bordo-mavililerde Berat'ın ardından bir ayrılık daha yaşanacak. Dünya devi, genç yıldızın transferi için Trabzonspor ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. İşte transferin tüm detayları...