Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

Son dakika transfer haberi: Türk futbol tarhinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Fatih Terim, Panatihinaikos ile iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan Yunanistan ekibi, Terim'in özel isteği ile Galatasaray'ın en önemli oyuncusunu renklerine katmak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...