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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray'ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:24

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray'ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

Son dakika transfer haberi: Türk futbol tarhinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Fatih Terim, Panatihinaikos ile iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan Yunanistan ekibi, Terim'in özel isteği ile Galatasaray'ın en önemli oyuncusunu renklerine katmak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

Son dakika transfer haberi: Türk futbol tarhinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak görülen Fatih Terim, Panatihinaikos ile iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Ara transfer döneminde Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan Yunanistan ekibi, Terim'in özel isteği ile Galatasaray'ın en önemli oyuncusunu renklerine katmak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca dinlenen Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan'a gitmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

Yunanistan Ligi ekiplerinden olan Panathinaikos'tan gelen teklifi geri çevirmeyen Terim, kariyerinde uzun zaman sonra ülke dışında çalışmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

ŞAMPİYONLUK TURU BAŞLADI

Yunanistan'da normal sezonu 4. sırada tamamlayan Panathinaikos, "Şampiyonluk Turu" adı verilen play-off maçlarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın kalbini söküp alıyor! Tarihe geçecek transfer...

Play-off turu ilk maçında ezeli rakibi Olympiakos ile karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak tarihi bir zafer elde etti.

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